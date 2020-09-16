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Испытывающим вакцину «Спутник V» запретили пить алкоголь до прививки 

Мира Маркина 4 часа назад
Испытывающим вакцину запретили пить спиртное
Фото: depositphotos.com
Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", должны отказаться от алкоголя за три дня до вакцинации. Кроме того, в ходе исследования необходимо воздержаться от чрезмерного употребления спиртного. Об этом следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.
Вдобавок к этому, в течение всего исследования курильщикам следует употреблять не более 10 сигарет в день.
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ назвал критерии для одобрения вакцины против COVID-19.
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Коронавирус , Минздрав РФ , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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