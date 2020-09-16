Испытывающим вакцину запретили пить спиртное

Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", должны отказаться от алкоголя за три дня до вакцинации. Кроме того, в ходе исследования необходимо воздержаться от чрезмерного употребления спиртного. Об этом следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.

Вдобавок к этому, в течение всего исследования курильщикам следует употреблять не более 10 сигарет в день.