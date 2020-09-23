Врач заявил об опасности новых штаммов коронавируса 

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Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов заявил, что новые штаммы коронавируса стали опаснее для детей. Об этом пишет Nation News.

По словам специалиста, раньше детей не поражало заболевание. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Скорее всего, это связано с изменением штамма вируса. Все больше детских случаев, хотя на общей статистике больше пожилых", — рассказал врач.

Анатолий Суслов добавил, что, в основном, коронавирусом болеют только дети с иммунодефицитом. Ослабленный иммунитет способен привести к развитию любой болезни.