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Врач заявил об опасности новых штаммов коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Врач заявил об опасности новых штаммов коронавируса
Фото: depositphotos.com
Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов заявил, что новые штаммы коронавируса стали опаснее для детей. Об этом пишет Nation News.
По словам специалиста, раньше детей не поражало заболевание. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Скорее всего, это связано с изменением штамма вируса. Все больше детских случаев, хотя на общей статистике больше пожилых", — рассказал врач.

Анатолий Суслов добавил, что, в основном, коронавирусом болеют только дети с иммунодефицитом. Ослабленный иммунитет способен привести к развитию любой болезни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыто главное условие передачи коронавируса.
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