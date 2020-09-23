Ученые из США выявили ключевой фактор, влияющий на распространение SARS-CoV-2.

Специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса. В ходе теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов стало понятно, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно отражается на жизнеспособности вируса.

При этом расстояние, на которое перемещаются облака капель, а также их концентрация остаются значительными даже при высоких температурах, если относительная влажность также высока. Еще одно условие, влияющее на возможные изменения правил социального дистанцирования, — скорость ветра.

Эти результаты объясняют, почему в течение июля наблюдались вспышки пандемии в густонаселенных районах с высокими температурами и высокой относительной влажностью. Ученые пришли к выводу, что вторая волна коронавируса может начаться в осенне-зимний период, когда низкие температуры и высокая скорость ветра повысят выживаемость и передачу вируса, переносимого по воздуху.