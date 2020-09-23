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Ученые раскрыли главное условие передачи коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые из США выявили ключевой фактор, влияющий на распространение SARS-CoV-2.
Специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса. В ходе теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов стало понятно, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно отражается на жизнеспособности вируса.
При этом расстояние, на которое перемещаются облака капель, а также их концентрация остаются значительными даже при высоких температурах, если относительная влажность также высока. Еще одно условие, влияющее на возможные изменения правил социального дистанцирования, — скорость ветра.
Эти результаты объясняют, почему в течение июля наблюдались вспышки пандемии в густонаселенных районах с высокими температурами и высокой относительной влажностью. Ученые пришли к выводу, что вторая волна коронавируса может начаться в осенне-зимний период, когда низкие температуры и высокая скорость ветра повысят выживаемость и передачу вируса, переносимого по воздуху.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи объяснили смертельную опасность коронавируса для взрослых.
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Коронавирус , Видео
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