Ученые выявили различия в иммунных ответах против коронавируса у взрослых и детей. Экспертиза объясняет, почему дети чаще всего заболевают легкой формой COVID-19. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В исследовании приняли участие 60 взрослых пациентов и 65 детей с COVID-19, госпитализированных с 13 марта по 17 мая 2020 года. В ходе лечения стало ясно, что взрослые чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, также их болезнь чаще приводит к летальному исходу.

По словам ученых, эту разницу объясняет более сильный врожденный иммунитет у детей. Для них были характерны высокие уровни специфичных цитокинов (например, IL-17A), которые защищают организм от развития смертельно опасного острого респираторного дистресс-синдрома.

Ученые также выяснили, что тяжелое состояние пациентов не вызвано их неспособностью вырабатывать антитела. Наоборот, именно чрезмерная реакция адаптивного иммунитета отвечает за дистресс-синдром и случаи смерти. Поэтому переливание богатой антителами плазмы выздоравливающих людей может усугубить состояние больных.