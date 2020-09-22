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Врачи объяснили смертельную опасность коронавируса для взрослых 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Ученые выявили различия в иммунных ответах против коронавируса у взрослых и детей. Экспертиза объясняет, почему дети чаще всего заболевают легкой формой COVID-19. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
В исследовании приняли участие 60 взрослых пациентов и 65 детей с COVID-19, госпитализированных с 13 марта по 17 мая 2020 года. В ходе лечения стало ясно, что взрослые чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, также их болезнь чаще приводит к летальному исходу.
По словам ученых, эту разницу объясняет более сильный врожденный иммунитет у детей. Для них были характерны высокие уровни специфичных цитокинов (например, IL-17A), которые защищают организм от развития смертельно опасного острого респираторного дистресс-синдрома.
Ученые также выяснили, что тяжелое состояние пациентов не вызвано их неспособностью вырабатывать антитела. Наоборот, именно чрезмерная реакция адаптивного иммунитета отвечает за дистресс-синдром и случаи смерти. Поэтому переливание богатой антителами плазмы выздоравливающих людей может усугубить состояние больных.
Ранее "Рамблер" сообщало вирусе, который сменит COVID-19.
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Болезни и лекарства , Видео
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