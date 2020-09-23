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В России выявлен 6 431 новый случай COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
В России выявлен 6 431 новый случай COVID-19
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. 24,2% из них не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 750 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи объяснили смертельную опасность коронавируса для взрослых.
Коронавирус
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