В России выявлен 6 431 новый случай COVID-19 

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За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. 24,2% из них не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 750 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.