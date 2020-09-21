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Названы сроки пика заболеваемости коронавирусом в России 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы сроки пика заболеваемости COVID в РФ
Фото: РИА Новости
Заболеваемость коронавирусом достигнет максимума к ноябрю, однако уже не будет такой масштабной. С этим прогнозом выступил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире проекта «ЧЕЗNext» в Instagram РБК.
Лебедев предположил, что число заразившихся коронавирусом будет постепенно увеличиваться и достигнет максимального значения к середине ноября. Он также напомнил, что необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы сдерживать подъем заболеваемости.
Эксперт подчеркнул, что борьбе с пандемией коронавируса будет способствовать начало массовой вакцинации.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы ограничения на вакцинацию от коронавируса.
Видео дня. Названы болезни людей с разными группами крови
Коронавирус , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор
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