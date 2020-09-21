Названы сроки пика заболеваемости COVID в РФ

Все новости на карте

Заболеваемость коронавирусом достигнет максимума к ноябрю, однако уже не будет такой масштабной. С этим прогнозом выступил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире проекта «ЧЕЗNext» в Instagram РБК.

Лебедев предположил, что число заразившихся коронавирусом будет постепенно увеличиваться и достигнет максимального значения к середине ноября. Он также напомнил, что необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы сдерживать подъем заболеваемости.

Эксперт подчеркнул, что борьбе с пандемией коронавируса будет способствовать начало массовой вакцинации.