Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов назвал стоимость препарата против COVID-19, который может стать альтернативой «Арепливиру» за 12 тысяч рублей.

По словам Русинова, "Триазавирин" будет стоить около тысячи рублей. Однако, как отметил эксперт, потребители и такую цену считают слишком высокой:

«Если речь идет об онкологических препаратах, цена может быть любой, но препарат против гриппа, ОРВИ, даже COVID-19, конечно, должен быть доступен по цене».

Как рассказал специалист, исследования «Триазавирина» для профилактики и лечения «не очень серьезных больных» проходят в екатеринбургской больнице №14. Русинов отметил, что препарат на данном этапе показал довольно положительный результат: