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Названа стоимость альтернативы лекарству от COVID-19 за 12 тысяч рублей 

Мира Маркина 1 час назад
Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов назвал стоимость препарата против COVID-19, который может стать альтернативой «Арепливиру» за 12 тысяч рублей.
По словам Русинова, "Триазавирин" будет стоить около тысячи рублей. Однако, как отметил эксперт, потребители и такую цену считают слишком высокой:

«Если речь идет об онкологических препаратах, цена может быть любой, но препарат против гриппа, ОРВИ, даже COVID-19, конечно, должен быть доступен по цене».

Как рассказал специалист, исследования «Триазавирина» для профилактики и лечения «не очень серьезных больных» проходят в екатеринбургской больнице №14. Русинов отметил, что препарат на данном этапе показал довольно положительный результат:

«Но отчет будет в конце октября, после этого будем спрашивать разрешение Минздрава на включение в перечень».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа смертельная опасность лекарства от коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Владимир Русинов , Минздрав РФ , РАН
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