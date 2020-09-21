6 196 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.