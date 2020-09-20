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6 148 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 7 часов назад
6 148 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в российских аптеках появятся два препарата от коронавируса.
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