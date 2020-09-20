6 148 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.