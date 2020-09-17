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В российских препаратах появятся два препарата от коронавируса 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Препараты от ковид появятся в российских аптеках
Фото: РИА Новости
В Министерстве здравоохранения России дали разрешение на применение двух препаратов фавипиравира для лечения людей с коронавирусом в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее лекарства можно было применять только в стационаре.
Минздрав внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных лекарств для лечения коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир».
Как сообщается, препарат для амбулаторного лечения «Арепливир» поступит в российские аптеки с понедельника. В продаже также появится лекарственный препарат «Коронавир».
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван срок действия вакцины от коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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