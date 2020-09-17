Препараты от ковид появятся в российских аптеках

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Министерстве здравоохранения России дали разрешение на применение двух препаратов фавипиравира для лечения людей с коронавирусом в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее лекарства можно было применять только в стационаре.

Минздрав внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных лекарств для лечения коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир».

Как сообщается, препарат для амбулаторного лечения «Арепливир» поступит в российские аптеки с понедельника. В продаже также появится лекарственный препарат «Коронавир».