Препараты от ковид появятся в российских аптеках

В Министерстве здравоохранения России дали разрешение на применение двух препаратов фавипиравира для лечения людей с коронавирусом в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее лекарства можно было применять только в стационаре.
Минздрав внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных лекарств для лечения коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир».
Как сообщается, препарат для амбулаторного лечения «Арепливир» поступит в российские аптеки с понедельника. В продаже также появится лекарственный препарат «Коронавир».
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван срок действия вакцины от коронавируса.