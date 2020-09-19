Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 065 случаев коронавируса выявлено в России 

Александра Нечаева 32 минуты назад
6 065 случаев коронавируса выявлено в России
Фото: Depositphotos
6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки, сообщает Оперативный штаб. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 255 человек.
По регионам число выявленных случаев коронавирусной инфекции
Оперативный штаб
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы разрушительные последствия коронавируса для мозга.
Видео дня. Как понять, что у вас скрытый диабет
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто живет дольше: любители кофе или чая
Кто живет дольше: любители кофе или чая
Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна
Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Названо сильное природное лекарство от простуды
Названо сильное природное лекарство от простуды
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Названы болезни людей с разными группами крови
05:55
Названы болезни людей с разными группами крови
Наука Болезни и лекарства
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение