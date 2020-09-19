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Названы разрушительные последствия коронавируса для мозга 

Александра Нечаева 1 час назад
Названы разрушительные последствия ковид для мозга
Фото: Depositphotos
В журнале Nature опубликованы результаты научной работы экспертов из Йельского университета, Ливерпульского университета, Медицинской школы Икона и Ливерпульского университета. Коронавирусная инфекция может быть причиной разрушительных последствий для головного мозга, приводят слова специалистов РИА Новости.
Согласно данным, полученным в результате исследования, у 62% пациентов, заболевших COVID-19 и получивших психиатрические и неврологические осложнения, были выявлены повреждения системы кровоснабжения головного мозга. При этом, как заявили специалисты, у 31% были отмечены продолжительное бессознательное состояние и спутанность сознания.
Причем, как утверждают эксперты, подобные симптомы могут быть зафиксированы у разных групп людей: как у возрастных пациентов, так и у молодежи.
Самыми распространенными последствиями коронавирусной инфекции исследователи назвали инсульт и воспаление тканей головного мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог оценил эффективность вакцин от коронавируса.
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Коронавирус , РИА Новости
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