Названы разрушительные последствия ковид для мозга

В журнале Nature опубликованы результаты научной работы экспертов из Йельского университета, Ливерпульского университета, Медицинской школы Икона и Ливерпульского университета. Коронавирусная инфекция может быть причиной разрушительных последствий для головного мозга, приводят слова специалистов РИА Новости.

Согласно данным, полученным в результате исследования, у 62% пациентов, заболевших COVID-19 и получивших психиатрические и неврологические осложнения, были выявлены повреждения системы кровоснабжения головного мозга. При этом, как заявили специалисты, у 31% были отмечены продолжительное бессознательное состояние и спутанность сознания.

Причем, как утверждают эксперты, подобные симптомы могут быть зафиксированы у разных групп людей: как у возрастных пациентов, так и у молодежи.

Самыми распространенными последствиями коронавирусной инфекции исследователи назвали инсульт и воспаление тканей головного мозга.