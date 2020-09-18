Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса. Таким образом, число инфицированных в России за время эпидемии составило 1 091 186 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
24,5% новых случаев не имели клинических проявлений болезни. За сутки коронавирус выявили в 84 регионах. Больше всего случаев в Москве (805), Московской области (206) и Санкт-Петербурге (172).
За сутки зафиксировано 134 летальных исхода, полностью выздоровело 5 339 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что два препарата от коронавируса появятся в российских аптеках.
Видео дня. Как понять, что у вас скрытый диабет
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач объяснил, откуда берутся привкусы во рту
Врач объяснил, откуда берутся привкусы во рту
Почему вторая волна COVID-19 опасней первой
Почему вторая волна COVID-19 опасней первой
Россиянам предрекли ежегодную вакцинацию от COVID-19
Россиянам предрекли ежегодную вакцинацию от COVID-19
Как полным помогает красный свет
Как полным помогает красный свет
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Названы болезни людей с разными группами крови
05:55
Названы болезни людей с разными группами крови
Наука Болезни и лекарства
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение