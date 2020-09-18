За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса. Таким образом, число инфицированных в России за время эпидемии составило 1 091 186 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

24,5% новых случаев не имели клинических проявлений болезни. За сутки коронавирус выявили в 84 регионах. Больше всего случаев в Москве (805), Московской области (206) и Санкт-Петербурге (172).

За сутки зафиксировано 134 летальных исхода, полностью выздоровело 5 339 человек.