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Назвали условие введения нового карантина 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Вирусолог назвал условие для введения карантина
Фото: РИА Новости
Новые ограничения из-за коронавируса будут вводить только в случае большого всплеска заболеваемости. Такое условие назвал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в разговоре с НСН.
Альштейн утверждает, что уровень заболеваемости коронавирусом, который наблюдается сейчас, незначителен:

«Увеличение на несколько сот человек или даже на тысячу не является основанием для введений ограничений».

Вирусолог добавил, что введение карантина возможно тогда, когда ситуация становится «очень тяжелой и серьезной», поскольку такие меры отрицательно сказываются на экономике страны.
Ранее «Рамблер» писал о том, что опубликованы новые данные по коронавирусу в России.
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