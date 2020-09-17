Опубликованы новые данные по коронавирусу в России 

Обнародованные данные, актуальные на 17 сентября, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб. Согласно их данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 144 летальных исхода. А полностью выздоровели 5 754 человека.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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Всего по данным на 17 сентября в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровели 895 868 человек.