Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы новые данные по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 2 часа назад
Обнародованные данные, актуальные на 17 сентября, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб. Согласно их данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 144 летальных исхода. А полностью выздоровели 5 754 человека.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего по данным на 17 сентября в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровели 895 868 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что испытывающим вакцину запретили пить спиртное.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коронавирус в России нашли в воде и пище
Коронавирус в России нашли в воде и пище
Мясников высказался о повторном карантине
Мясников высказался о повторном карантине
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
3 показателя здоровья, за которыми нужно следить
3 показателя здоровья, за которыми нужно следить
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение