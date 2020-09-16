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Создан первый домашний тест на коронавирус 

Анастасия Иванова 1 час назад
Создан первый домашний тест на COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно о создании первого теста на коронавирус для домашнего использования. Благодаря встроенному в прибор искусственному интеллекту, результат можно получить за 15 минут. Об этом сообщили две американские компании.
Чтобы узнать о наличии COVID-19 в организме необходимо взять мазок из носа ватной палочкой, после чего поместить ее в специальный флакон, наполненный буферным раствором. После этого нужно капнуть этой на тест-кассету. Она и покажет, есть ли вирус в организме.

«Быстрый, надежный, недорогой и простой в использовании тест на антигены, проводимый в домашних условиях, значительно сократит передачу вируса, особенно среди бессимптомных пациентов»,

— говорится на сайте разработчика приложения.
Пока тест не вышел в продажу. Сначала его разработчикам необходимо получить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что испытывающим вакцину от коронавируса запретили пить спиртное.
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