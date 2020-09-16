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Назван вирус, который придет после победы над COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Назван опасный вирус, который сменит Covid-19
Фото: depositphotos.com
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил, что, когда будет побежден коронавирус, человечество столкнется с другой угрозой. Он уверен, что на смену SARS-CoV-2 с низкими показателями смертности придет MERS-CoV, который обладает повышенными. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

«Мы победим SARS-CoV-2, после чего на свободу вырвется MERS-CoV с очень высоким показателем смертности, который сейчас затаился и ждет своего часа. Он подождет 5-10 лет, и тогда нас тряханет по полной»,

— заявил Игорь Гундаров.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянам предрекли ежегодную вакцинацию от COVID-19.
Коронавирус
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