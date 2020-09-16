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Россиянам предрекли ежегодную вакцинацию от коронавируса

Мира Маркина
4 часа назад
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев в беседе с ТАСС рассказал о том, что вакцинация от коронавируса может стать регулярной необходимостью. Эксперт сравнил ее с иммунизацией против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности.
По словам медика, сезонность других коронавирусов - с ноября по апрель.
«С большой вероятностью похожая сезонность будет и у нового коронавируса. Предполагаемый сезон коронавируса в целом будет совпадать с сезоном гриппа, но в разных странах, климатических условиях возможны нюансы»,
- пояснил эксперт.
Главный вопрос в настоящий момент - сохранение иммунитета после прививки от коронавируса. По мнению эксперта, первые выводы об остановке циркуляции вируса из-за иммунизации можно сделать не раньше, чем через полгода.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19.
Коронавирус,Видео,ИТАР-ТАСС,
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