Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев в беседе с ТАСС рассказал о том, что вакцинация от коронавируса может стать регулярной необходимостью. Эксперт сравнил ее с иммунизацией против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности.

По словам медика, сезонность других коронавирусов - с ноября по апрель.

«С большой вероятностью похожая сезонность будет и у нового коронавируса. Предполагаемый сезон коронавируса в целом будет совпадать с сезоном гриппа, но в разных странах, климатических условиях возможны нюансы»,

- пояснил эксперт.