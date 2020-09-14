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Врач рассказал о реакции добровольцев на российскую вакцину от COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Стала известна реакция людей на вакцину от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов рассказал о реакции добровольцев на вакцинацию разработанным в центре «Вектор» препаратом. Его слова приводит ТАСС.
По словам доктора, в результате процедуры у всех испытуемых наблюдались требуемые титры антител. Тем временем, всего шесть человек заявили о болевых ощущениях в месте введения. Но всего за пару дней эта проблема решилась самостоятельно — без помощи врачей.
Также Иматдинов отметил, что первую партию вакцины от коронавируса планируется выпустить в ноябре. Это будет сделано после регистрации препарата.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что астму назвали защитным фактором при коронавирусе.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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