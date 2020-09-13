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5 449 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
5 449 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровело 876 225 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников порадовался росту числа случаев коронавируса.
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