5 449 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровело 876 225 человек.