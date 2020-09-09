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Врач рассказал, при каких болезнях нельзя делать прививку от COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
При каких болезнях нельзя делать прививку от COVID
Фото: РИА Новости
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях противопоказана вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам врача, прививку от COVID-19 нельзя делать при онкологии.

"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", — сказал медик.

Помимо онкологии, вакцинация противопоказана людям с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой, а также системными заболеваниями крови.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач из США высказалась о российской вакцине.
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