При каких болезнях нельзя делать прививку от COVID

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях противопоказана вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам врача, прививку от COVID-19 нельзя делать при онкологии.
"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", — сказал медик.
Помимо онкологии, вакцинация противопоказана людям с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой, а также системными заболеваниями крови.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач из США высказалась о российской вакцине.