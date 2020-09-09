Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова высказалась о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что российская вакцина станет барьером для распространения коронавирусной инфекции и поможет сдержать эпидемию до появления более серьезной разработки.
"Иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его"
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам пообещали облегченную версию вакцины от коронавируса.