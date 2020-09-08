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Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Россиянам пообещали облегченную версию вакцины
Фото: depositphotos.com
Профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik заявил о том, что в России после завершения испытаний вакцины от коронавируса будет существовать как минимум два ее варианта.
По словам специалиста, после массового тестирования на добровольцах также будет разработана еще одна версия препарата. Бутенко подчеркнул, что в ходе испытаний будет получена вакцина, которая подходит только для людей старше 18 лет. Вот почему эксперт ожидает, что будет также разработан облегченный вариант средства, предназначенный для детей и подростков.
Проблема заключается в том, что масса тела у детей меньше, поэтому их иммунная система может быть не такой развитой. Именно поэтому они нуждаются в меньшей дозировке препарата. Бутенко также добавил, что у всех вакцин есть так или иначе есть градация для детей и взрослых.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вакцину от COVID-19 доставили в больницы.
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Коронавирус , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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