Вакцину от COVID-19 доставили в больницы

В ближайшее время в медучреждениях появится акцина от COVID-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований. Совсем скоро ее получат добровольцы, заявил замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Третья стадия испытаний только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования", — уточнил Логунов в эфире канала "Россия 24".
Напомним, что Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что иностранцы смеются над российской вакциной.