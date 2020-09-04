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Совсем скоро в больницах появится вакцина от COVID-19 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Вакцину от COVID-19 доставили в больницы
Фото: depositphotos
В ближайшее время в медучреждениях появится акцина от COVID-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований. Совсем скоро ее получат добровольцы, заявил замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Третья стадия испытаний только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования", — уточнил Логунов в эфире канала "Россия 24".

Напомним, что Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что иностранцы смеются над российской вакциной.
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Коронавирус , Российский фонд прямых инвестиций , Минздрав РФ
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