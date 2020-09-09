Раскрыт побочный эффект британской вакцины от COVID

Израильский иммунолог Яков Беркун заявил, что у одного из добровольцев, испытавших на себе британскую вакцину от коронавируса, возник острый поперечный миелит. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это воспалительный процесс сегментов спинного мозга, который может быть на разном уровне, но обычно на уровне груди. Если это происходит — все что ниже, может быть паралич. И у одного пациента, который получил эту прививку, было такое явление. Вполне может быть, что это связано с вакцинацией, потому что такие воспаления — это аутоиммунный воспалительный процесс, который может быть после инфекции или являться частью аутоиммунного заболевания. Это вызывает опасения", — сказал Яков Беркун.

Однако, по его мнению, острый поперечный миелит мог развиться и по другим причинам, не связанным с вакциной.

Из-за побочной реакции у добровольца испытания препарата, разработанного компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, приостановили.