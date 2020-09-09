Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, приостановлена из-за побочных реакций у одного из добровольцев. Об этом сообщает Stat News.

Сообщается, что побочный эффект может быть не связан с вакциной, но приостановка испытаний — стандартная процедура при разработке вакцины. О конкретных симптомах добровольца не сообщается. Ожидается, что он выздоровеет в скором времени.

Специалисты планируют провести ускоренный анализ случая, чтобы он не повлиял на скорость в разработке вакцины. В настоящее время испытания проходят девять препаратов, поэтому исследователи начали поиск похожих случаев у других людей, испытавших вакцину.