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Вакцина от коронавируса вызвала опасный побочный эффект 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, приостановлена из-за побочных реакций у одного из добровольцев. Об этом сообщает Stat News.
Сообщается, что побочный эффект может быть не связан с вакциной, но приостановка испытаний — стандартная процедура при разработке вакцины. О конкретных симптомах добровольца не сообщается. Ожидается, что он выздоровеет в скором времени.
Специалисты планируют провести ускоренный анализ случая, чтобы он не повлиял на скорость в разработке вакцины. В настоящее время испытания проходят девять препаратов, поэтому исследователи начали поиск похожих случаев у других людей, испытавших вакцину.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач из США высказался о российской вакцине от коронавируса.
Коронавирус , Видео
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