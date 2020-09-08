«Российская вакцина стоит на пороге третьей фазы»

Главврач Московской городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о российской вакцине от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Медик рассказал, что является сторонником вакцинации от сезонных гриппов и проходит ее ежегодно. Что касается вакцины от COVID-19, существуют зарубежные препараты, которые на данный момент находятся на третьей фазе испытаний. Ее цель — определить способность защищать от коронавируса. Однако в России есть своя вакцина.

«Сейчас мы стоим на пороге третьей фазы, которая должна включить в себя более 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч уже подали заявки… Существует реальная возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса возможно будет каждому и окончательно ответить на вопрос об эффективности и безопасности российской вакцины», — написал Денис Проценко.

Кроме того, он высказался о второй волне пандемии коронавируса: