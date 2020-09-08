«Российская вакцина стоит на пороге третьей фазы»

Главврач Московской городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о российской вакцине от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Медик рассказал, что является сторонником вакцинации от сезонных гриппов и проходит ее ежегодно. Что касается вакцины от COVID-19, существуют зарубежные препараты, которые на данный момент находятся на третьей фазе испытаний. Ее цель — определить способность защищать от коронавируса. Однако в России есть своя вакцина.
«Сейчас мы стоим на пороге третьей фазы, которая должна включить в себя более 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч уже подали заявки… Существует реальная возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса возможно будет каждому и окончательно ответить на вопрос об эффективности и безопасности российской вакцины», — написал Денис Проценко.
Кроме того, он высказался о второй волне пандемии коронавируса:
«Делать прогнозы по второй волне непросто, но надеюсь, что за последние 4 месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом (переболевшие симптомно или бессимптомно), и поэтому нам удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости, госпитализации и "больших" карантинных мероприятий».
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам пообещали облегченную версию вакцины.