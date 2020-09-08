Названы неизлечимые последствия COVID-19 у детей 

Американские ученые выяснили, что у детей на фоне заболевания коронавирусом может возникнуть многосистемный воспалительный синдром. На эту тему высказался российский вирусолог Алексей Аграновский, пишет URA.RU.

По словам специалиста, если коронавирус вызвал у ребенка многосистемный воспалительный синдром, очевидных методов его лечения у медиков нет.

"Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром", — заявил Аграновский.

Вирусолог добавил, что связь между COVID-19 и данным синдромом вполне возможна, так как коронавирус способен поражать нервную и другие системы.