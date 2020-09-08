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Названы неизлечимые последствия COVID-19 у детей 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы неизлечимые последствия COVID-19 у детей
Фото: depositphotos.com
Американские ученые выяснили, что у детей на фоне заболевания коронавирусом может возникнуть многосистемный воспалительный синдром. На эту тему высказался российский вирусолог Алексей Аграновский, пишет URA.RU.
По словам специалиста, если коронавирус вызвал у ребенка многосистемный воспалительный синдром, очевидных методов его лечения у медиков нет.

"Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром", — заявил Аграновский.

Вирусолог добавил, что связь между COVID-19 и данным синдромом вполне возможна, так как коронавирус способен поражать нервную и другие системы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач предупредил о повреждениях после COVID-19.
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Коронавирус , РИА Ura.ru
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