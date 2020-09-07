Врач предупредил о повреждениях после COVID-19

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Обнаружено очередное негативное последствие у нескольких процентов людей, переболевших коронавирусом. Об этом россиянам рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев , как сообщает «Комсомольская правда».

Постковидный синдром вызван повреждениями головного мозга, которые иногда можно выявить с помощью компьютерной томографии. Патология выражается в виде воспаления и повсеместного тромбоза микрососудов. Как сообщается, это наносит удар по периферической и вегетативной нервным системам.

К симптомам относят скачки давления, ощущение нарушения ритма, чувство замирания сердца, головная боль, слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, зевота, сбои в работе кишечника.

Воробьев отметил, что на данный момент эффективного метода лечения синдрома нет.