Врач предупредил о повреждениях после COVID-19

Обнаружено очередное негативное последствие у нескольких процентов людей, переболевших коронавирусом. Об этом россиянам рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев, как сообщает «Комсомольская правда».
Постковидный синдром вызван повреждениями головного мозга, которые иногда можно выявить с помощью компьютерной томографии. Патология выражается в виде воспаления и повсеместного тромбоза микрососудов. Как сообщается, это наносит удар по периферической и вегетативной нервным системам.
К симптомам относят скачки давления, ощущение нарушения ритма, чувство замирания сердца, головная боль, слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, зевота, сбои в работе кишечника.
Воробьев отметил, что на данный момент эффективного метода лечения синдрома нет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что найдено средство, защищающее от коронавируса.