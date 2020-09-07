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5 185 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
5 185 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
5 185 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 84 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в РФ полностью выздоровело 2 328 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли заразиться коронавирусом от летучей мыши.
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