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5 185 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 84 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в РФ полностью выздоровело 2 328 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.