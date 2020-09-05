Выяснилось, можно ли получить COVID-19 от летучей мыши

Кандидат биологических наук Илья Артюшин оценил шанс заразиться коронавирусом от обитающих в России летучих мышей. Его слова приводят РИА Новости.

Эксперт объяснил, что среди более сотни существующих коронавирусов только три опасны для человека.

«Поэтому вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трех известных, можно считать, что ее почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие», — подчеркнул Артюшин.

Кроме того, известные коронавирусы передаются людям от рукокрылых не напрямую, а через посредников. Для того, чтобы заразиться непосредственно от летучей мыши, нужно съесть ее мясо в сыром виде или постоянно прикасаться к помету животного.

«Какой-то контакт, когда мышь залетела к вам в комнату, вы ее поймали тряпкой и выпустили в окно, он с исчезающе малой вероятностью может привести к передаче вируса», — уточнил специалист.

Илья Артюшин напомнил, что при контакте с животными необходимо надевать респиратор и соблюдать все правила личной гигиены.