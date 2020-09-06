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В России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
В России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1 025 505. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 84 регионах. Больше всего в Москве (620), Санкт-Петербурге (192) и Московской области (167). 22,2% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки выздоровели 2 823 инфицированных. Общее число вылечившихся достигло 840 949 человек. Зафиксирован 61 летальный исход. За все время пандемии в России скончались 17 820 человек с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, можно ли заразиться коронавирусом от летучей мыши.
Коронавирус
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