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Ученые подтвердили защитные свойства вакцины от COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Изобретена надежная защита против коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Медицинского центра Beth Israel Deaconess провели предклинические испытания вакцины против SARS-CoV-2, которая была изобретена на основе аденовируса Ad26. Оказалась, что она надежно защищает против тяжелых проявлений COVID-19, таких как пневмония и дыхательная недостаточность. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В процессе исследования специалисты иммунизировали 52 макака-резуса с помощью однократной дозы модифицированного аденовируса (Ad26), который экспрессирует S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом клетки-хозяина. После этого животные были инфицированы SARS-CoV-2 через нос и трахею.
В результате стало известно, что Ad26 индуцировала устойчивую нейтрализующую реакцию антител и обеспечивала полную или почти полную защиту в органах дыхания после заражения SARS-CoV-2. В настоящее время вакцина уже проходит клинические испытания.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы шесть препаратов для лечения коронавируса.
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Коронавирус
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