Изобретена надежная защита против коронавируса

Ученые Медицинского центра Beth Israel Deaconess провели предклинические испытания вакцины против SARS-CoV-2, которая была изобретена на основе аденовируса Ad26. Оказалась, что она надежно защищает против тяжелых проявлений COVID-19, таких как пневмония и дыхательная недостаточность. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В процессе исследования специалисты иммунизировали 52 макака-резуса с помощью однократной дозы модифицированного аденовируса (Ad26), который экспрессирует S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом клетки-хозяина. После этого животные были инфицированы SARS-CoV-2 через нос и трахею.

В результате стало известно, что Ad26 индуцировала устойчивую нейтрализующую реакцию антител и обеспечивала полную или почти полную защиту в органах дыхания после заражения SARS-CoV-2. В настоящее время вакцина уже проходит клинические испытания.