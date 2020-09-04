Названы шесть препаратов для лечения коронавируса

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В Сети появилась восьмая редакции рекомендаций Минздрава для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. В них указаны шесть препаратов, которые помогут справиться с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире, умифеновире.

Ведомство подчеркивает, что их применение возможно лишь по решению врачебной комиссии.