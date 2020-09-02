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Врач заявила, что у переболевших COVID-19 исчезают антитела 

Анастасия Иванова 2 часа назад
У переболевших COVID-19 исчезают антитела
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова заявила, что у переболевших коронавирусом количество антител становится вдвое меньше уже через пять недель. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».
По словам специалиста, антитела через какое-то время исчезают. Из-за это люди становятся «беззащитными для следующего заражения». То же самое происходит и при других инфекциях. К примеру, коклюше.

«Можно переболеть, три-четыре месяца кашлять, а потом заболеть еще раз в достаточно короткой перспективе», — рассказала Лейла Намазова-Баранова.

Она отметила, что лучший способ защиты от COVID-19 — вакцинация. Эффект от нее может продлиться пять-шесть лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата начала вакцинации от COVID-19 в Москве.
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