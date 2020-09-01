Названа дата начала вакцинации от COVID-19 в Москве 

«Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов», — сказал он, подчеркнув, что препарат поступит в столичные поликлиники до конца рабочей недели.