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Названа дата начала вакцинации от COVID-19 в Москве 

Диана Товсепова 6 часов назад
Названа дата начала вакцинации от COVID-19 в Москве
Фото: depositphotos.com
Вакцинация от коронавируса в российской столице начнется 5 сентября. Об этом объявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов», — сказал он, подчеркнув, что препарат поступит в столичные поликлиники до конца рабочей недели.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V».
Российские медики и граждане из групп риска начнут получать прививки от коронавирусной инфекции одновременно с проведением третьего этапа испытания вакцины.

«В первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — сообщили в Минздраве ранее.

Ранее "Рамблер" сообщал, совместима ли вакцина с алкоголем.
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Коронавирус , COVID-19 , Александр Гинцбург , Владимир Путин
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