Названа дата начала вакцинации от COVID-19 в Москве 

Вакцинация от коронавируса в российской столице начнется 5 сентября. Об этом объявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов», — сказал он, подчеркнув, что препарат поступит в столичные поликлиники до конца рабочей недели.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V».
Российские медики и граждане из групп риска начнут получать прививки от коронавирусной инфекции одновременно с проведением третьего этапа испытания вакцины.
«В первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — сообщили в Минздраве ранее.
Ранее "Рамблер" сообщал, совместима ли вакцина с алкоголем.