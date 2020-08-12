Вакцина против коронавируса несовместима с алкоголем 

Вакцина против коронавируса несовместима со спиртным, — об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Специалист подчеркнул, что в день вакцинации употреблять алкоголь противопоказано:
«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, несовместимы с алкоголем — потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины».
11 августа Минздрав России зарегистрировал, как утверждается, первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, вакцина поступит в гражданский оборот первого января 2021 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у переболевших коронавирусом найдены необратимые последствия.