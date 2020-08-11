COVID-19 вызвал необратимые последствия для здоровья

Врачи нашли необратимые последствия для здоровья у переболевших коронавирусом. Об этом сообщает журнал MedicalXpress со ссылкой на исследование нейробиолога из Мичиганского университета Натали Тронсон.

Медик выяснила, что самые серьезные последствия коронавирус вызывает в мозге. У переболевших COVID-19 выявлены синдром хронической усталости и синдром Гийена-Барре. При этой болезни иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Она характеризуется слабостью, поражением мышц и параличом.

Нейробиолог отметила, что последствия появляются не только из-за непосредственного влияния коронавируса, но и из-за заражение эпителиальных клеток и иммунной системы.

Тронсон добавила, что некоторые симптомы COVID-19 связаны не с самим вирусом, а иммунным ответом на заболевание. Таким являются насморк, усталость и лихорадка.