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У переболевших коронавирусом найдены необратимые последствия 

Елизавета Назарова 5 часов назад
COVID-19 вызвал необратимые последствия для здоровья
Фото: depositphotos.com
Врачи нашли необратимые последствия для здоровья у переболевших коронавирусом. Об этом сообщает журнал MedicalXpress со ссылкой на исследование нейробиолога из Мичиганского университета Натали Тронсон.
Медик выяснила, что самые серьезные последствия коронавирус вызывает в мозге. У переболевших COVID-19 выявлены синдром хронической усталости и синдром Гийена-Барре. При этой болезни иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Она характеризуется слабостью, поражением мышц и параличом.
Нейробиолог отметила, что последствия появляются не только из-за непосредственного влияния коронавируса, но и из-за заражение эпителиальных клеток и иммунной системы.
Тронсон добавила, что некоторые симптомы COVID-19 связаны не с самим вирусом, а иммунным ответом на заболевание. Таким являются насморк, усталость и лихорадка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найдена причина осложнений коронавируса.
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