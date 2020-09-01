Как отличить грипп от коронавируса

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Врач рассказал, как понять, что у вас грипп, а не коронавирус 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, по каким критериям можно отличить коронавирус от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.
Так как у коронавируса и гриппа много общих симптомов, отличить их сложно, но опытный врач может с этим справиться. По словам Альтштейна, одним из главных симптомов коронавируса является потеря обоняния и вкуса.

"Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью"

Также отличить грипп от коронавируса можно с помощью рентгена легких. Однако, медик отметил, что это делается не всегда со 100% точностью.
Одним из главных отличий является лабораторный тест на коронавирус. При этом Альтштейн предположил, что сначала терапевт будет ставить диагноз ОРЗ, а потом разбираться с пациентом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи нашли лекарство от тяжелого осложнения коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн
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