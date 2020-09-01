Как отличить грипп от коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, по каким критериям можно отличить коронавирус от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

Так как у коронавируса и гриппа много общих симптомов, отличить их сложно, но опытный врач может с этим справиться. По словам Альтштейна, одним из главных симптомов коронавируса является потеря обоняния и вкуса.

"Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью"

Также отличить грипп от коронавируса можно с помощью рентгена легких. Однако, медик отметил, что это делается не всегда со 100% точностью.

Одним из главных отличий является лабораторный тест на коронавирус. При этом Альтштейн предположил, что сначала терапевт будет ставить диагноз ОРЗ, а потом разбираться с пациентом.