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Найдено лекарство от тяжелого осложнения коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Найдено лекарство от тяжелого осложнения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Осакского университета в Японии выявили способ, который сможет вылечить от смертельного осложнения коронавируса. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Одним из тяжелых осложнений коронавируса, вызываемым смерть, стал цитокиновый шторм. До определенного момента врачи не знали, как справляться с таким состоянием пациента.
Врачи изучили содержание цитокинов в крови 91 пациента с похожими синдромами. Они выяснили, что у них были высокие уровни определенных молекул IL-6, IL-8, IL-10 и MCP-10 и белка PAI-1.
Ученые решили, что от IL-6 зависят другие молекулы и белок. Так, они пришли к выводу, что именно эта молекула имеет решающее значение при коронавирусе. Ранее пациентов лечили препаратом тоцилизумаб, который блокировал передачу сигналов IL-6, из-за чего симптомы цитокинового шторма уменьшались.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно о высокой выживаемости коронавируса осенью.
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Коронавирус
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