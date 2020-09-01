Выяснилась высокая выживаемость COVID осенью

Ученые обнаружили, что коронавирус в разное время года ведет себя по-разному. При этом, осенью он выживает лучше всего. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в библиотеке bioRxiv.

Выяснилось, что коронавирус по-разному выживает на поверхностях осенью и летом. Так, в теплое время года он живет от двух до пяти часов, а весной и осенью может оставаться от 17 до 30 часов.

Специалисты порекомендовали усилить уровень личной гигиены, чтобы не допустить повторных вспышек коронавирус с наступлением холодно времени года.