Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выяснили, что осенью коронавирус выживает лучше всего 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Выяснилась высокая выживаемость COVID осенью
Фото: depositphotos.com
Ученые обнаружили, что коронавирус в разное время года ведет себя по-разному. При этом, осенью он выживает лучше всего. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в библиотеке bioRxiv.
Выяснилось, что коронавирус по-разному выживает на поверхностях осенью и летом. Так, в теплое время года он живет от двух до пяти часов, а весной и осенью может оставаться от 17 до 30 часов.
Специалисты порекомендовали усилить уровень личной гигиены, чтобы не допустить повторных вспышек коронавирус с наступлением холодно времени года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России анонсировали вакцинацию от коронавируса.
Видео дня. Почему опухают колени и отекают ноги
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач назвал «главного врага» рака
Врач назвал «главного врага» рака
Ученые усомнились в необходимости соблюдать дистанцию
Ученые усомнились в необходимости соблюдать дистанцию
Кардиологи назвали боль, при которой надо к врачу
Кардиологи назвали боль, при которой надо к врачу
Врачи выяснили, как найти рак за 4 года до диагноза
Врачи выяснили, как найти рак за 4 года до диагноза
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Обозначены сроки начала вакцинации от COVID
00:11
Обозначены сроки начала вакцинации от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Врач рассказал о повторном заражении COVID
04:15
Врач рассказал о повторном заражении COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
00:22
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
Новости
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение