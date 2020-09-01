Число случаев коронавируса в РФ превысило миллион

За сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса. Таким образом, за все время пандемии в России зафиксировано 1 000 048 случаев коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

Случаи коронавируса выявлены в 84 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (641), Санкт-Петербурге (185) и Московской области (156).

стопкоронавирус.рф