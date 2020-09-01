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В России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 31 минуту назад
Число случаев коронавируса в РФ превысило миллион
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса. Таким образом, за все время пандемии в России зафиксировано 1 000 048 случаев коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.
Случаи коронавируса выявлены в 84 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (641), Санкт-Петербурге (185) и Московской области (156).
стопкоронавирус.рф
За сутки зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли способ вылечить тяжелое осложнение коронавируса.
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