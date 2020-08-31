В России анонсировали вакцинацию против COVID-19 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал сроки вакцинации россиян от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Мурашко, первые поставки препарата большими партиями начнутся в сентябре, и уже к ноябрю они выйдут на максимальные объемы. Помимо этого министр сообщил, что вакцинацию против гриппа и коронавируса удастся развести. Мурашко также добавил, что на регистрации находятся еще несколько вакцин.