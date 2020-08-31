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В России анонсировали вакцинацию против COVID-19 

Мира Маркина 6 часов назад
В России анонсировали вакцинацию против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал сроки вакцинации россиян от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Мурашко, первые поставки препарата большими партиями начнутся в сентябре, и уже к ноябрю они выйдут на максимальные объемы. Помимо этого министр сообщил, что вакцинацию против гриппа и коронавируса удастся развести. Мурашко также добавил, что на регистрации находятся еще несколько вакцин.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России создадут вакцину против неизвестных коронавирусов.
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