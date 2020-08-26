В РФ создали вакцину против неизвестных коронавирусов

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В России создадут вакцину против неизвестных коронавирусов 

Мира Маркина 4 часа назад
Ученые из МГУ им. Ломоносова создали вариант поливалентной вакцины, которая предполагает многофакторную защиту и предотвратит повторное заражение неизвестным коронавирусом в будущем. Об этом рассказала главный разработчик, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, передают «Известия».
Вакцина, которую разрабатывают в России, защищает не только от известных коронавирусов, но и от потенциальных SARS-подобных патогенов.

«В вакцину внесен универсальный антиген, который соотносится с множеством SARS-подобных вирусов — в частности, и с теми, которые пока не перешли на человека»,

— объяснила эксперт.
Она назвала такой подход созданием "оружия до войны".
Антигеном может выступать любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное. Он начинает вырабатывать против него собственные антитела. Необходимо также, чтобы эти антитела соответствовали патогену и вырабатывались в достаточном количестве.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтосоздана самая эффективная вакцина против COVID-19.
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Коронавирус , Видео , МГУ , газета "Известия"
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