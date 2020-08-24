Создана самая эффективная вакцина от COVID-19 

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе создали вакцину против SARS-CoV-2, которую можно вводить одной дозой через нос. Специалисты провели испытания на мышах и установили, что препарат более эффективен в предотвращении заражения млекопитающих, восприимчивых к коронавирусу, чем обычные инъекции.

Исследователи выяснили, что назальное применение вакцины провоцирует сильный иммунный ответ во всем организме. При этом наибольшая защита формируется в самой носовой полости и в дыхательных путях. Согласно результатам тестирования, у грызунов образуется стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после намеренного внедрения вируса в организм.

Разрабатывая вакцину, ученые вставили S-белок, участвующий в заражении коронавирусом здоровых клеток, внутрь аденовируса, вызывающего обычную простуду. Для этого аденовирус был обезврежен, чтобы служить простым переносчиком S-белка к клеткам носовой полости. В сам S-белок были внесены дополнительные мутации, которые поспособствовали активному образованию антител.

Специалисты сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами — в нос и внутримышечно. Несмотря на то, что инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких. Данная вакцина может снизить тяжесть COVID-19, но она не предотвращает инфекцию и передачу вируса другим людям. Назальная вакцина не позволяет вирусу размножаться в верхних дыхательных путях, однако необходимы дальнейшие испытания, в том числе с участием людей.