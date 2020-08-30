4980 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.

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За сутки также было зафиксировано 68 летальных исходов. Полностью выздоровело 2 599 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.