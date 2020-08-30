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4980 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
4980 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: depositphotos.com
4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.
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За сутки также было зафиксировано 68 летальных исходов. Полностью выздоровело 2 599 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что найдено опасное из-за коронавируса место в квартире.
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