Ученые узнали, где в квартире проще подхватить COVID

Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний нашли назвали самое опасное место в квартире, где может быть обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты обнаружили SARS-CoV-2 на всех поверхностях ванной комнаты в уже давно пустующей квартире. Ученые предположили, что вирус может подниматься вверх по сточным трубам, так как ниже экспериментальной квартиры живет семья с COVID-19.

Догадку решили проверить: инфекционистов интересовало, может ли вирус с помощью микрочастиц воздуха распространиться во время смыва унитаза. В результате SARS-CoV-2 обнаружили в ванных, которые на 10 и 12 этажей выше того, где проводили опыт.