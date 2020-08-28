Ученые узнали, где в квартире проще подхватить COVID

Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний нашли назвали самое опасное место в квартире, где может быть обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg.
Специалисты обнаружили SARS-CoV-2 на всех поверхностях ванной комнаты в уже давно пустующей квартире. Ученые предположили, что вирус может подниматься вверх по сточным трубам, так как ниже экспериментальной квартиры живет семья с COVID-19.
Догадку решили проверить: инфекционистов интересовало, может ли вирус с помощью микрочастиц воздуха распространиться во время смыва унитаза. В результате SARS-CoV-2 обнаружили в ванных, которые на 10 и 12 этажей выше того, где проводили опыт.
«Это происходит, потому что твердые и жидкие вещества спускаются по сетям, а канализационные газы иногда поднимаются вверх по трубам из-за отсутствия достаточного количества воды», — рассказали в Международной лаборатории качества воздуха и здоровья в австралийском Технологическом университете Квинсленда.
Ранее "Рамбдер" сообщал, чтоЕвропа вновь вводит ограничения из-за коронавируса.