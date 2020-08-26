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Ученые объяснили связь коронавируса с жиром 

Анастасия Иванова 25 минут назад
Ученые объяснили связь коронавируса с жиром
Фото: РИА Новости
Ученые из Бразилии заявили, что частицы коронавируса могут вступать во взаимодействие с микрокаплями жира. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты изучили анализы пациентов с коронавирусом. Оказалось, что для COVID-19 характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Они расположены в жировой ткани человека и оказывают влияние на воспалительные процессы.
Ученые отметили, что коронавирус может использовать эти молекулы как платформу для репликации. По их мнению, эта информация поможет медикам выработать стратегию борьбы с инфекцией.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые усомнились в необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии.
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