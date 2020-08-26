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Ученые усомнились в необходимости соблюдать дистанцию 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ученые усомнились в соблюдении дистанции
Фото: depositphotos.com
Ученые из Великобритании заявили, что рекомендации по соблюдению дистанции в два метра между людьми, чтобы предотвратить распространение коронавируса, основаны на устаревших данных. Об этом сообщает Independent.
По мнению специалистов, дистанцирование не должно быть основной мерой по предотвращению коронавируса.

«На распространение вирусных частиц влияет множество факторов, в том числе поток воздуха. Данные свидетельствуют о том, что Sars-CoV-2 может преодолевать расстояние более двух метров во время таких действий, как кашель и крик», — заявили британские ученые.

Они отметили, что необходимы более гибкие инструкции, которые позволят вернуться к привычной жизни и наладить экономику. За основу рекомендации необходимо брать многие факторы. Например, тип деятельности людей, а также условия в помещениях: где они находятся, на открытом воздухе или нет, какой там уровень вентиляции. Кроме того, нужно учитывать восприимчивость человека к инфекции, продолжительность контакта и вирусную нагрузку передатчика.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки окончания пандемии коронавируса.
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Коронавирус
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