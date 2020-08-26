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Названы сроки окончания пандемии коронавируса 

Анастасия Иванова 22 минуты назад
Названы сроки окончания пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com
Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев рассказал, когда завершится пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению специалиста, россияне смогут вернуться к своей привычной жизни только к лету 2021 года. Михаил Пальцев рассказал, что все вирусные пандемии исторически проходят в три волны. Первая волна COVID-19, по его словам, уже подходит к концу. Однако осенью и весной предстоят еще две.
Как считает эксперт, вторая волна по силе превосходит первую, а третья, наоборот, менее активна из-за формирования коллективного иммунитета.
Кроме того, он добавил, что для исчезновения вируса, им должны переболеть 95% населения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 4 676 новых случаев COVID-19 выявлено в России.
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Коронавирус , Михаил Пальцев , МГУ , РАН
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