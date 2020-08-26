Названы сроки окончания пандемии коронавируса 

По мнению специалиста, россияне смогут вернуться к своей привычной жизни только к лету 2021 года. Михаил Пальцев рассказал, что все вирусные пандемии исторически проходят в три волны. Первая волна COVID-19, по его словам, уже подходит к концу. Однако осенью и весной предстоят еще две.

Как считает эксперт, вторая волна по силе превосходит первую, а третья, наоборот, менее активна из-за формирования коллективного иммунитета.

Кроме того, он добавил, что для исчезновения вируса, им должны переболеть 95% населения.