Названы сроки окончания пандемии коронавируса 

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев рассказал, когда завершится пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению специалиста, россияне смогут вернуться к своей привычной жизни только к лету 2021 года. Михаил Пальцев рассказал, что все вирусные пандемии исторически проходят в три волны. Первая волна COVID-19, по его словам, уже подходит к концу. Однако осенью и весной предстоят еще две.
Как считает эксперт, вторая волна по силе превосходит первую, а третья, наоборот, менее активна из-за формирования коллективного иммунитета.
Кроме того, он добавил, что для исчезновения вируса, им должны переболеть 95% населения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 4 676 новых случаев COVID-19 выявлено в России.